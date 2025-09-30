За тиждень Cпеціалізовані прокуратури у сфері оборони притягнули до відповідальності осіб, чиї дії завдали державі збитків на ₴71 млн

Боротьба з розкраданням оборонних коштів і військового майна – це не лише справа закону, а й захист життя військовослужбовців та зміцнення обороноздатності держави.

Спеціалізовані прокурори у сфері оборони продовжують протидію кримінальним правопорушенням, пов’язаним із розтратою та привласненням бюджетних коштів, шахрайством із виділеними для потреб оборони коштами, службовою недбалістю. Упродовж минулого тижня прокурори повідомили про підозру низці осіб, у результаті протиправних дій яких державі завдано збитків на 71 млн грн.

Миколаївська область– начальник служби пального підозрюється у розкраданні та недбалості, через що армія втратила понад 25 млн грн.

Дніпропетровська область – військовий посадовець допустив закупівлю військового майна за завищеними цінами, завдавши державі збитків на суму близько 4 млн. грн.

Львівська область – сержант допустив втрату військового майна на понад 1 млн грн.

Одеська область: – інспектор технагляду через належну перевірку виконаних будівельних робіт завдав збитків на суму понад 418 тис. грн.

– колишній заступник начальника військового навчального закладу, користуючись владою, організував схему незаконних виплат підлеглому, завдавши державі збитків на понад 1,1 млн грн.

Полтавська область – начальник технічно-експлуатаційної частини авіаційної техніки, який, зловживаючи посадою, організував незаконні нарахування грошового забезпечення підлеглим на понад 1 млн грн.

Волинська область – двоє військовослужбовців завдяки сфальсифікованому лікуванню незаконно отримали грошові виплати на суму понад 1,3 млн. грн.

Рівненська область – старший лейтенант привласнила 409 тис. грн, оформивши собі винагороду за «службу на передовій».

Донецька область – військовослужбовець за підробленими документами домігся звільнення зі служби та незаконно отримав 43,5 тис. грн.

Сумська область – командир мінометної батареї, вчинивши дезертирство, заволодів військовими транспортними засобами та майном на 31 млн грн.

Східний регіон – група підприємців і директорів комунального й приватного підприємств через фіктивні угоди з «постачання» FPV-дронів та засобів РЕБ привласнили 5,5 млн грн.

Вказаним особам повідомлено про підозру за ч. 4 ст. 425, ч. 4 ст. 410, ч. 2 ст. 367, ч. 2 ст. 364, ч. 4 ст. 409, ч. 4 ст. 190, ч. 3 ст. 190, ч. 1 ст. 190, ч. 5 ст. 191, ч. 4 ст. 27, ч. 4 ст. 408 та ч. 5 ст. 426-1 Кримінального кодексу України.

Офіс Генерального прокурора