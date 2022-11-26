За умисне вбивство співмешканця засуджено жительку Полтавського району

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За публічного обвинувачення Полтавської окружної прокуратури 47-річну жительку Полтавського району визнано винною в умисному вбивстві (ч. 1 ст. 115 КК України).

У серпні минулого року, перебуваючи у стані алкогольного сп’яніння на шкільному стадіоні села Божківське, через ревнощі до колишньої дружини фігурантка вдарила свого співмешканця ножем у груди. Унаслідок отриманих тяжких тілесних ушкоджень наступного дня у лікарні потерпілий помер.

Упродовж життя зловмисниця 9 разів притягувалася до відповідальності за різні злочини. У вказаний період за вчинену крадіжку була звільненою від відбування покарання з випробуванням.

Тож за сукупністю вироків колегія суддів Полтавського районного суду позбавила жінку волі на 10,5 років. Однак своєї вини у скоєнні вбивства  обвинувачена не визнала та, не погоджуючись із призначеним покаранням, оскаржила його до Полтавського апеляційного суду.

До набрання вироком законної сили особа перебуватиме під вартою.

Пресслужба Полтавської обласної прокуратури

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