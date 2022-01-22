За вбивство рідного брата житель Житомирщини відправиться за ґрати на 9 років

Позицію прокурорів Житомирської обласної прокуратури щодо призначення жителю Любарського району реального покарання, співмірного з тяжкістю скоєного злочину – вбивства (ч. 1 ст. 115 КК України) — підтвердив Житомирський апеляційний суд.

Відтак апеляційну скаргу сторони захисту залишено без задоволення, а вирок суду першої інстанції щодо визнання особи винним та призначення покарання у виді позбавлення волі строком на 9 років – залишено у силі.

Установлено, що злочин скоїв у грудні 2019 року, увечері, 52-річний житель Любарського району, який проживав разом із рідним братом у батьківській хаті. Час від часу, здебільшого, коли перебували у стані алкогольного сп’яніння, між ними виникали конфлікти стосовно того, хто є господарем у будинку. Черговий інцидент закінчився для одного з них трагічно: чоловік не вижив після удару кухонним ножем, який завдав йому старший брат.

Наразі вирок суду набрав законної сили.

Пресслужба Житомирської обласної прокуратури