За вбивство сина волинянин отримав 7 років та 3 місяці позбавлення волі

За підтримання публічного обвинувачення прокурорами Ківерцівського відділу Луцької окружної прокуратури Маневицький районний суд призначив 60-річному жителю села Грузятин Луцького району, визнаному винуватим у вчиненні умисного убивства (ч. 1 ст. 115 КК України), покарання у виді 7 років та 3 місяців позбавлення волі.

У суді прокурори довели, що 03 липня 2021 року нетверезий чоловік під час конфлікту вдарив ножем у груди 36-річного сина і той помер.

Наступних понад сім років убивця проведе за ґратами.

Пресслужба обласної прокуратури