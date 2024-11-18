За вбивстві двірника на столичному Печерську судитимуть іноземця, який понад 10 років бомжував у під’їзді

Досудовим розслідуванням встановлено, що у липні 2024 працівник комунального підприємства Печерського району повертався додому після роботи й випадково перетнувся на вулиці Богомольця з агресивно налаштованим незнайомцем.

В результаті словесного конфлікту перехожий зненацька вдарив двірника в скроню ножем, який мав при собі. Тяжко пораненого ще живого 40-річного чоловіка випадково знайшли перехожі та викликали швидку медичну допомогу, проте за кілька днів потерпілий, не приходячи у свідомість, помер в лікарні.

В ході оперативно-розшукових заходів на наступний день після вчинення злочину був затриманий підозрюваний – 57-річний громадянин іноземної держави, який в 2010 році вже був засуджений до 7 років в’язниці за спричинення тяжких тілесних ушкоджень мешканцю Печерського району. Втім, відбувши 4 роки покарання, був звільнений по амністії.

Після відбуття покарання чоловік повернувся до Києва та майже 10 років мешкав на сходовому майданчику житлового будинку на Печерську. У зв’язку із простроченим терміном документів, іноземець підлягав депортації з України, проте, враховуючи бродяжницький спосіб життя, вказані приписи не були виконані.

Під час затримання за підозрою у вбивстві двірника у нього вилучили одяг зі слідами крові, проте затриманий переконував, що це пролитий чай.

За процесуального керівництва Печерської окружної прокуратури м. Києва скеровано до суду обвинувальний акт щодо 57-річного чоловіка за обвинуваченням в умисному вбивстві (ч.1 ст. 115 КК України).

Пресслужба Київської міської прокуратури