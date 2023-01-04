За вбивство батька сокирою мешканку Прикарпаття засуджено до 8 років ув’язнення

За публічного обвинувачення Івано-Франківської обласної прокуратури ухвалено вирок 32-річній мешканці Городенківської територіальної громади, яка скоїла умисне вбивство рідного батька (ч. 1 ст. 115 КК України). Суд призначив їй покарання у вигляді 8 років позбавлення волі.

В суді прокурор довів, що в червні 2022 року жінка у стані алкогольного сп’яніння розпочала сварку зі своїм 53-річним батьком.

Під час конфлікту вона взяла сокиру та почала наносити нею удари батьку в тулуб та голову аж поки той перестав кричати та захищатись. Від отриманих травм чоловік помер на місці події.

Після скоєного жінка пішла до іншої кімнати, залишивши помираючого батька на підлозі, до приїзду працівників поліції та швидкої, які констатували його смерть.

Вирок суду набирає законної сили після закінчення строку подання апеляційної скарги.

Івано-Франківська обласна прокуратура