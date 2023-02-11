за підозрою у вбивстві місцевого жителя поліцейські кам'янського затримали 35-річного чоловіка

Під час конфлікту підозрюваний вдарив потерпілого ножем у груди та втік з місця злочину.

Правоохоронці встановили, що 9 лютого близько 19:40 в одному із кафе у Південному районі міста Кам’янське між чоловіками виникла бійка, після якої підозрюваний пішов додому та повернувся на місце конфлікту з ножем. Він завдав потерпілому смертельне ножове поранення у груди та втік з місця злочину.

Протягом години поліцейські відділу реагування патрульної поліції Кам’янського РУП встановили 35-річного місцевого жителя, підозрюваного в умисному вбивстві.

Чоловіка затримали в порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України. За погодженням з Кам’янською окружною прокуратурою йому повідомили про підозру за ч. 1 ст. 115 (умисне вбивство) Кримінального кодексу України та обрали запобіжний захід – тримання під вартою.

Відділ комунікації поліції Дніпропетровської області

за матеріалами Кам’янського РУП