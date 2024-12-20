За вбивство та погрозу вбивством судитимуть мешканця села Хлистунівка на Черкащині

За процесуального керівництва Городищенського відділу Смілянської окружної прокуратури скеровано до суду обвинувальний акт відносно 38-річного мешканця Городищенської територіальної громади за фактом вбивства сусіда та погрози вбивством (ч. 1 ст. 129, ч. 1 ст. 115 КК України).

Досудовим розслідуванням встановлено, що будучи у стані алкогольного сп’яніння, наприкінці травня 2024 року вночі, прийшовши до свого сусіда, в одному з населених пунктів Городищенської територіальної громади, на ґрунті особистих неприязних стосунків, попередньо взявши із собою обріз рушниці, здійснив один постріл в голову потерпілому від чого настала його смерть. Після здійснення вказаного злочину із знаряддям злочину з місця вчинення зник.

Разом з тим, чоловік на ґрунті неприязних відносин, також у лютому поточного року із застосуванням мисливської гладкоствольної зброї, виказував усні погрози щодо позбавлення свого знайомого життя, що викликало у потерпілого реальні підстави побоюватися за своє життя і здоров’я.

Досудове розслідування у кримінальному провадженні здійснювалося групою слідчих СУ ГУНП в Черкаській області та слідчими СВ відділення поліції № 1 Черкаського РУП ГУНП в Черкаській області.

Довідково: санкція ч. 1 ст. 115 КК України передбачає покарання у виді позбавлення волі на строк від семи до п’ятнадцяти років; санкція ч. 1 ст. 129 КК України карається пробаційним наглядом на строк до двох років або обмеженням волі на той самий строк.

Примітка: відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину й не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.

Пресслужба Черкаської обласної прокуратури