За вбивство товариша під час застілля судитимуть жителя Херсонщини

Прокурори Бериславської окружної прокуратури Херсонської області скерували до суду обвинувальний акт стосовно чоловіка за фактом умисного вбивства (ч. 1 ст. 115 КК України).

Слідством установлено, що у лютому, потерпілий запросив до себе додому знайомого, де вони розпивали алкогольні напої.

Під час застілля між чоловіками виникла сварка. Обвинувачений схопив сокиру та почав наносити нею удари по шиї власника будинку, завдавши йому травми несумісні із життям. Після цього зловмисник покинув місце події. Тіло, вбитого у власному будинку чоловіка, виявили через дві доби після вбивства. За наслідками проведених слідчо-оперативних заходів, причетного до злочину чоловіка було встановлено та затримано.

Наразі обвинувачений утримується під вартою, де очікуватиме на вирок суду.

За вчинене фігуранту загрожує покарання у вигляді позбавлення волі строком від 7 до 15 років.

Примітка: відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.

Бериславська окружна прокуратура