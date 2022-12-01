За вчинення ДТП із 14 загиблими водія засуджено до 9 років позбавлення волі (фото)

За публічного обвинувачення прокурорів Чернігівської обласної прокуратури мешканця Чернігівського району визнано винним у порушенні правил безпеки дорожнього руху, що спричинило загибель кількох осіб (ч. 3 ст. 286 КК України). Його засуджено до 9 років позбавлення волі з позбавленням права керувати транспортними засобами на 3 роки.

Доведено, що у грудні 2021 року водій вантажного автомобіля «DAF» на автодорозі «Чернігів-Грем’яч», рухаючись у напрямку м. Мена, виїхав на смугу зустрічного руху, де зіткнувся з маршрутним автобусом «MERSEDES» «Борзна-Чернігів», що прямував до обласного центру.

Внаслідок дорожньо-транспортної пригоди загинуло чотирнадцять людей, четверо – отримали тілесні ушкодження.

Під час судових дебатів, прокурор довів обґрунтованість та достатність досліджених доказів вини обвинуваченого та звернув увагу суду на наслідки, спричинені ДТП.

На даний час вирок суду не набрав законної сили.

Досудове розслідування здійснювали слідчі ГУ Нацполіціїв області.

Офіс Генпрокурора