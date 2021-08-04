За викрадення та відмивання ₴14 млн. із банківських рахунків громадян судитимуть учасників злочинного угруповання

Оперативники управління стратегічних розслідувань у Житомирській області та слідчі слідчого управління обласної поліції викрили протиправну діяльність п’ятьох причетних осіб до масштабного привласнення коштів – головний бухгалтер філії банку, підприємець і приватні особи.

Фігуранти реалізували злочинну схему, використовуючи несанкціонований доступ до автоматизованої банківської системи. Це дозволяло таємно списувати гроші з рахунків банку. Суми незаконних переведень за раз коливалися від 40 до 500 тис. грн. Таких «траншів» було декілька. Одержували їх зловмисники за підробленими документами у банківських касах. Використовували привласнені гроші у власних цілях, у тому числі для ведення підприємницької діяльності.

Встановлено, що загальна сума, яку вдалося викрасти учасникам угруповання, перевищує 14 млн грн.

На підставі отриманих доказів всім учасникам оборудки було повідомлено про підозри за кількома статтями Кримінального кодексу України:

— ч. 4 та 5 ст. 185 (крадіжка, вчинена у великих (в особливо великих) розмірах або організованою групою);

— ч. 2 ст. 200 (незаконні дії з документами на переказ, платіжними картками та іншими засобами доступу до банківських рахунків, електронними грошима, обладнанням для їх виготовлення);

— ч. 2 та 3 ст. 209 (легалізація (відмивання) майна, одержаного злочинним шляхом);

— ч. 1 та 2 ст. 361 (Несанкціоноване втручання в роботу електронно-обчислювальних машин (комп’ютерів), автоматизованих систем, комп’ютерних мереж чи мереж електрозв’язку).

Наразі досудове розслідування у кримінальному провадженні завершено. Обвинувальний акт за погодженням із Житомирською обласною прокуратурою скерований до суду.

У разі доведення вини учасникам групи може загрожувати покарання у вигляді ув’язнення на термін від 7 до 12 років з конфіскацією майна.

Департамент стратегічних розслідувань

Національної поліції України