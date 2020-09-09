За вимагання ₴32 тис. хабара затримано директора державного підприємства

Прокуратура Харківської області здійснює процесуальне керівництво у кримінальному провадженні за ч. 3 ст. 368 КК України (одержання неправомірної вигоди службовою особою, поєднане з вимаганням).

Досудовим розслідуванням встановлено, що директор та бухгалтер одного з державних сільськогосподарських підприємств Валківського району вимагали неправомірну вигоду в розмірі 32 тис. грн від фізичної особи-підприємця за укладання безоплатного договору зберігання та надання нежитлового приміщення в користування, яке розташовано на території вказаного ДП.

9 вересня 2020 року директора ДП затримано в порядку ст. 208 КПК України під час передачі зазначеної суми коштів.

Наразі вирішується питання про повідомлення про підозру.

Досудове розслідування здійснює СУ ГУНП в Харківській області, оперативний супровід — УСР в Харківській області ДСР НП України.

Слідчі дії тривають.

Пресслужба прокуратури Харківської області