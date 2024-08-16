В умисному вбивстві співмешканця підозрюють жительку Диканської територіальної громади

За процесуального керівництва Диканської окружної прокуратури жительці Диканської територіальної громади повідомлено про підозру в умисному вбивстві (ч. 1 ст. 115 КК України).

Окрім цього, їй обрано запобіжний захід – тримання під вартою без права внесення застави.

Наразі встановлено, що у ніч із 13 на 14 серпня під час спільного вживання алкоголю через ревнощі між співмешканцями виник конфлікт, під час якого 41-річна жінка вдарила 46-річного чоловіка ножем у живіт.

Чоловік помер на місці події.

Після скоєного жінка самостійно викликала правоохоронців.

Досудове розслідування у кримінальному провадженні триває. Слідчі дії здійснюються відділом поліції № 2 Полтавського районного управління поліції ГУНП в Полтавській області.

Примітка: відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.

Пресслужба Полтавської обласної прокуратури