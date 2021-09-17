За забруднення атмосферного повітря судитимуть директора заводу
Новобаварською окружною прокуратурою м. Харкова затверджено та направлено до суду обвинувальний акт стосовно директора підприємства за фактом забруднення атмосферного повітря, що спричинило небезпеку для довкілля (ч. 1 ст. 241 КК України).
За інформацією керівника окружної прокуратури Володимира Купріянова, у ході досудового розслідування встановлено, що директор підприємства, яке спеціалізується на коксохімічній промисловості, був достовірно обізнаним про відсутність відповідних дозволів на викиди забруднюючих речовин в атмосферне повітря. Незважаючи на це, у період із січня по вересень 2020 року він організував виробництво коксу і кам’яновугільної смоли, що призвело до наднормативних викидів в атмосферу забруднюючих речовин і матеріалів.
Відповідно до висновку експертів ННЦ «Інститут судових експертиз ім. засл. проф. М.С. Бокаріуса», сума збитків, заподіяних зазначеним підприємством у вказаний період, складає понад 3 млн грн.
Досудове розслідування проводили слідчі відділу поліції № 1 Харківського районного управління поліції № 3 ГУНП в Харківській області, оперативний супровід здійснювали співробітники Управління СБ України в Харківській області.
Санкція статті передбачає покарання у вигляді штрафу від однієї тисячі восьмисот до трьох тисяч шестисот неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або обмеженням волі на строк до трьох років, з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на той самий строк або без такого.
Примітка: відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.
Пресслужба Харківської обласної прокуратуриTweet