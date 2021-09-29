За забруднення самовільно зайнятої земельної ділянки судитимуть директора комунального підприємства

Харківською окружною прокуратурою Харківської області затверджено та направлено до суду обвинувальний акт стосовно директора комунального підприємства за фактами самовільного зайняття земельної ділянки та забруднення земель відходами, що спричинило тяжкі наслідки (ч. 1 ст. 197-1, ч. 2 ст. 239 КК України).

За інформацією в. о. керівника окружної прокуратури Максима Мозгового, досудовим розслідуванням встановлено, що директор одного з комунальних підприємств, розташованих у м. Люботин, яке здійснює вивіз твердих побутових відходів, без наявності будь-яких правових підстав організував незаконний вивіз сміття на земельну ділянку, розташовану в межах міста. Площа зазначеної ділянки складає майже 4 га.



Таким чином, зазначений директор самовільно зайняв ділянку і засмітив її, спричинивши шкоду навколишньому середовищу на суму майже 400 тис. грн.

Досудове розслідування проводили слідчі відділу поліції №3 Харківського районного управління поліції № 1 ГУНП в Харківській області, оперативний супровід здійснювали співробітники Управління СБ України в Харківській області.

Санкція статей передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк до п’яти років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років або без такого.

Примітка: відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.

Пресслужба Харківської обласної прокуратури