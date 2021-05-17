Слідчий СБУ звинувачується у привласненні арештованих ювелірних виробів на ₴8,5 млн.

Слідчі теруправління ДБР у місті Львові завершили досудове розслідування за фактом привласнення арештованих ювелірних виробів із золота та срібла на понад 8,5 мільйона гривень.

Встановлено, що у листопаді 2018 року в Міжнародному аеропорті «Львів» працівники СБУ вилучили ювелірні вироби із золота та срібла вагою понад 24 кг, які громадянин перевозив незаконно. Після чого за фактом можливих протиправних дій митників, а саме ймовірного сприяння громадянину у незаконному переміщенні цих виробів, було відкрито кримінальне провадження.

Вже наприкінці 2018 року ухвалою районного суду міста Львова на вироби було накладено арешт, а у січні 2019 року один зі слідчих СБУ отримав тимчасовий доступ до них для нібито проведення судових експертиз.

Проте, 14 січня 2019 року вказаний правоохоронець протиправно повернув арештовані ювелірні вироби «власнику».

Загальна вартість виробів у брухті складає 8 650 715 грн.

Обвинувальний акт направлено до суду.

Слідчий в особливо важливих справах одного з відділень Управління Служби безпеки України у Львівській області обвинувачується у перевищенні службових повноважень, тобто умисному вчиненні працівником правоохоронного органу дій, які явно виходять за межі наданих йому прав чи повноважень, що спричинили тяжкі наслідки (ч. 3 ст. 365 КК України).

У разі доведення вини йому загрожує покарання у вигляді позбавлення волі на строк від 7 до 10 років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до 3 років.

Процесуальне керівництво досудовим розслідуванням у кримінальному провадженні здійснює Спеціалізована прокуратура у військовій та оборонній сфері Західного регіону.

Обвинувальний акт відносно громадянина, у якого вилучили зазначене срібло та золото, направлений до суду раніше слідчими СБУ. (ст. 388 КК України — незаконні дії щодо майна, на яке накладено арешт, заставленого майна або майна, яке описано чи підлягає конфіскації).

ДБР