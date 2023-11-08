за замах на вбивство чоловіка у кривому розі поліцейські затримали жінку

Нападницю правоохоронці затримали у порядку ст. 208 КПК України. За скоєне їй загрожує до 15 років позбавлення волі.

Злочин стався 6 листопада в одному з приватних будинків на території Центрально-Міського району міста. Як встановили поліцейські, в ході сварки підозрювана нанесла співмешканцю ножове поранення.

З місця злочину правоохоронці вилучили знаряддя злочину – ніж.

Слідчі за узгодженням з Криворізькою центральною окружною прокуратурою повідомили нападниці про підозру за ч. 2 ст. 15 та ч. 1 ст. 115 (замах на вбивство) Кримінального кодексу України. Вирішується питання про обрання їй запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.

Відділ комунікації поліції Дніпропетровської області

за матеріалами Криворізького РУП