За зберігання та збут бойових гранат відповідатиме мешканець Горішніх Плавнів

Прокурори Кременчуцької окружної прокуратури підтримують публічне обвинувачення стосовно мешканця м. Горішні Плавні.

Його обвинувачують у незаконних придбанні, зберіганні та збуті бойових припасів (ч. 1 ст. 263 КК України).

Встановлено, що чоловік без передбаченого законом дозволу зберігав бойові припаси за місцем проживання. У лютому та березні цього року він продав зацікавленій особі 7 корпусів ручної гранати РГД-5, 7 уніфікованих запалів до ручної гранати типу УЗРГМ та понад 200 набоїв.

Наразі обвинувачений перебуває під вартою.

Досудове розслідування у кримінальному провадженні здійснювали слідчі відділу поліції № 2 Кременчуцького РУП ГУНП в Полтавській області.

Примітка: відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.

Пресслужба Полтавської обласної прокуратури