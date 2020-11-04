За збитки на ₴3 млн. через недбалість під час будівництва дороги судитимуть командира в/ч на Вінниччині 

До суду направлено обвинувальний акт відносно полковника, командира однієї із військових частин, що дислокується на Вінниччині.

Слідством встановлено, що полковник несумлінно ставився до своїх службових обов’язків та не здійснював відповідний контроль за виконанням ремонтних робіт з будівництва дороги на території військової частини.

У грудні 2017 року військовослужбовець, перебуваючи на керівній посаді, підписав акти приймання робіт в повному обсязі, хоча вони були виконані частково.

Відповідні дії завдали державі збитків на більш ніж 3,2 мільйони гривень.

Таким чином, командир військової частини підозрюється у недбалому ставленні до військової служби, вчинене в умовах особливого періоду, крім воєнного стану (ч. 3 ст. 425 КК України).

Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк від 5 до 7 років.

Досудове розслідування здійснювало територіальне управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Хмельницькому. Процесуальне керівництво — Військова прокуратура Вінницького гарнізону, оперативний супровід — УСБУ у Вінницькій області.

ДБР