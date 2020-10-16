На Житомирщині шахраї «нагріли» людей більш ніж на 35 тисяч гривень

Упродовж кількох останніх діб жителі області, повіривши незнайомцям, втратили понад 35 тисяч гривень.

Про це повідомляє поліція Житомирської області.

Потерпілі ніколи не бачили своїх співрозмовників, однак погодилися сплатити кошти. Поліцейські встановлюють причетних до злодіянь та застерігають полісян від надмірної довірливості.

Жителька Андрушівського району знайшла у соцмережі оголошення про продаж дров. Тож 32-річна жінка вирішила придбати потрібну в господарстві лісопродукцію і переказала на вказаний їй рахунок 7 тисяч гривень. Щоправда, придбаного товару так і не дочекалася.

Житель м. Коростишева вирішив винайняти житло та для цього підібрав відповідний варіант на сайті оголошень. Так званий «господар» зажадав від майбутнього орендаря передоплату, тож чоловік переказав на кілька карткових рахунків 6 тисяч гривень. Лише згодом чоловік з’ясував, що його ошукали та обрану ним житлову площу ніхто й не збирався надавати.

Увечері 14 жовтня до Брусилівського відділення поліції звернулась 74-річна жителька району та розповіла, що втратила майже 23 тисячі гривень. Як з’ясувалось, вдень на мобільний пенсіонерки зателефонувала незнайомка та повідомила, що її дочку заарештовано та поміщено до слідчого ізолятора.

А щоб визволити з в’язниці рідну людину їй треба сплатити певну суму на банківський рахунок, що жінка й зробила. // 1.zt.ua