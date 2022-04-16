За збут метадону на території Кривого Рогу судитимуть сімох учасників злочинної організації

За процесуального керівництва Дніпропетровської обласної прокуратури до суду скеровано обвинувальний акт стосовно 7 членів злочинного угруповання за фактом створення та участі у злочинній організації, незаконного придбання, зберігання та збуту наркотичних засобів в особливо великих розмірах (ч.ч. 1, 2 ст. 255, ч. 3 ст. 27 ч. 4 ст. 28 ч. 3 ст. 307 КК України).

За даними слідства, мешканка Кривого Рогу створила злочинну організацію, до складу якої залучила ще шістьох громадян, з метою незаконного отримання прибутку від торгівлі наркотичними засобами.

Так, у період з вересня 2020 до листопада 2021 рр. учасники злочинної організації, діючи згідно із заздалегідь розподіленими ролями, закуповували наркотичний засіб – метадон та шляхом так званих «закладок» збували на території Кривого Рогу.

В ході санкціонованих обшуків за місцем мешкання фігурантів справи правоохоронними органами вилучено майже 2,3 кг метадону, розфасованого у поліетиленові пакети та згортки, мобільні телефони, банківські картки, чорнові записи тощо.

Досудове розслідування у кримінальному провадженні здійснювалось слідчим відділом Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області. Оперативний супровід – Управлінням стратегічних розслідувань в області Департаменту стратегічних розслідувань Національної поліції України.

Пресслужба Дніпропетровської обласної прокуратури