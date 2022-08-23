За збитки бюджету міста майже на ₴5 мільйонів судитимуть посадову особу Черкаської міськради

Черкаською обласною прокуратурою скеровано до суду обвинувальний акт у кримінальному провадженні стосовно посадової особи Черкаської міської ради за неналежне виконання своїх службових обов’язків, що спричинило збитки бюджету міста майже на 5 мільйонів гривень (ч. 2 ст. 367 Кримінального кодексу України).

Так, за версією слідства вказана особа, виконуючи обов’язки директора одного з департаментів Черкаської міської ради, уклала договір з підприємством на забезпечення послуг з прибирання вулиць міста відповідно до проведеного тендеру.

У подальшому, після зміни підприємством системи оподаткування, із податку на додану вартість на єдиний податок, неналежно виконуючи свої обов’язки, порушуючи вимоги Закону України «Про публічні закупівлі», посадовець не зменшив суму за договором, що призвело до зайвих витрат на майже 5 мільйонів гривень, чим завдано збитків місцевому бюджету.

Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк від двох до п’яти років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років та зі штрафом від двохсот п’ятдесяти до семисот п’ятдесяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або без такого.

Примітка: відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.

Пресслужба Черкаської обласної прокуратури