За зґвалтування малолітньої падчерки та сексуальне насильство стосовно неповнолітнього пасинка жителя Одещини ув’язнили на 14 років

За підтримання публічного обвинувачення ювенальними прокурорами Одеської обласної прокуратури жителя Одещини визнано винним у зґвалтуванні малолітньої та у сексуальному насильстві стосовно неповнолітнього (ч. 4 ст. 152, ч. 3 ст. 153 КК України).

Його засуджено до 14 років позбавлення волі.

Прокурорами у суді доведено, що чоловік, проживаючи у цивільному шлюбі з матір’ю потерпілих та маючи з нею спільну дитину, протягом декількох років, з 10-річного віку своєї падчерки, систематично вчиняв дії сексуального характеру стосовно неї. При цьому засуджений психологічно тиснув на дитину та наказував не розповідати про вчинені ним злочинні дії.

Крім того, будучи напідпитку, зловмисник також вчинив сексуальне насильство стосовно 14-річного пасинка.

В судовому засіданні вину свою обвинувачений не визнав.

Відомості стосовно засудженого внесено до Єдиного реєстру осіб, засуджених за злочини проти статевої свободи та статевої недоторканності малолітньої особи.

Пресслужба Одеської обласної прокуратури