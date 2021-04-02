За зґвалтування школярки судитимуть військового з Рівного

Минулоріч 10 листопада близько 10-ї ранку надійшло повідомлення від заступника директора однієї із рівненських шкіл — учениця розповіла, що поблизу закладу її зґвалтував невідомий чоловік. Про це інформує відділ комунікації поліції області.

Під час проведення оперативних розшукових заходів працівники карного розшуку Рівненського відділу поліції спільно з колегами обласного управління встановили особу зловмисника та затримали його на одній із вулиць обласного центру. Відповідно до освідування він був тверезий.

У поліції зазначають, що він і раніше потрапляв у поле зору правоохоронців: притягувався до адміністративної відповідальності за незаконне зберігання наркотичних речовин, а також відносно нього триває досудове розслідування за аналогічним фактом за статтею 309 КК України.

Рівнянина одразу затримали та помістили до ізолятора тимчасового тримання.

Слідчі Рівненського районного управління за процесуального керівництва військової прокуратури повідомили йому про підозру у вчиненні злочину, передбаченого частиною 4 статті 152 Кримінального кодексу України (зґвалтування особи, яка не досягла 14-ти років).

За результатами отриманих висновків експертиз та зібраній доказовій базі слідчі закінчили досудове розслідування та вчора, 31 березня, матеріали кримінального провадження із обвинувальним актом скерували до суду.

Санкція інкримінованої обвинуваченому статті передбачає покарання у виді позбавлення волі строком від 10 до 15 років.

Обвинувачений, 21-річний житель обласного центру, у скоєному не зізнається та жодних показів не дає. // rivne.media