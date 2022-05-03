За жорстоке вбивство у хостелі судитимуть експравоохоронця

Шевченківською окружною прокуратурою міста Києва завершено досудове розслідування та скеровано до суду обвинувальний акт відносно 48-річного чоловіка за обвинуваченням в умисному вбивстві, вчиненому з особливою жорстокістю (п. 4 ч. 2 ст. 115 КК України).

Злочин стався наприкінці жовтня 2021 року у хостелі на вул. Жилянській.

Згідно із матеріалами досудового розслідування, у обвинуваченого, який проживав у вказаному хостелі, виник конфлікт із знайомим. Під час конфлікту чоловік наніс потерпілому 60 ударів ножем у різні частини тіла, у тому числі в життєво важливі органи, чим спричинив несумісні із життям поранення з сильною крововтратою.

Після вбивства обвинувачений втік з місця події, однак за декілька годин сам здався правоохоронцям.

У ході слідства 48-річному громадянину України (колишньому працівникові правоохоронного органу) повідомили про підозру в умисному вбивстві, вчиненому з особливою жорстокістю. Суд обрав йому безальтернативний запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.

Наразі обвинувальний акт скеровано до Шевченківського районного суду міста Києва для розгляду по суті.

Санкція статті передбачає до 15 років позбавлення волі або довічне позбавлення волі.

Примітка: відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.

Київська міська прокуратура