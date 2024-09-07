Забив до смерті: поліція Київщини оголосила про підозру нападнику

4 вересня, у місті Обухів під час конфлікту між двома чоловіками сталася бійка, під час якої фігурант завдав смертельних ударів по тілу опонентові. Зловмиснику загрожує до 10 років позбавлення волі.

Прибувши на місце події правоохоронці встановили, що потерпілий разом із 54-річним знайомим вживав спиртні напої в гаражі. Під час словесної перепалки між ними почалася бійка, в результаті якої підозрюваний ногами забив потерпілого до смерті.

Під час огляду тіла 64-річного чоловіка виявлено численні тілесні ушкодження. Згодом судмедекспертиза підтвердила множинні переломи ребер та розрив печінки.

Зловмисника затримано та поміщено до ізолятора тимчасового тримання.

Слідчі за процесуального керівництва Обухівської окружної прокуратури, повідомили фігуранту про підозру в умисному нанесенні тяжких тілесних ушкоджень (ч. 2 ст. 121 Кримінального кодексу України).

Відділ комунікації поліції Київської області