Задержан николаевец, подозреваемый в убийстве своего товарища

В Николаеве 22 апреля в доме в садовом обществе медики обнаружили тело мужчины с ножевым ранением грудной клетки.

Об этом сообщили в отделе коммуникации полиции Николаевской области.

Первыми на место происшествия прибыли патрульные полицейские, которые задержали причастного к преступлению 45-летнего местного жителя, который пытался сбежать. На месте работали следственно-оперативная группа и судебно-медицинский эксперт.

Преступление случилось в жилище 36-летней знакомой мужчин, куда они накануне пришли и вместе употребляли спиртное. Когда женщина ненадолго вышла из помещения, между пострадавшим и задержанным возникла ссора, в ходе которой злоумышленник ударил оппонента ножом. Следователи задержали подозреваемого, которому грозит до 15 лет заключения. // Преступности.НЕТ