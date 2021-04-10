Задержан подозреваемый в убийстве николаевского дачника

28 марта на территории одного из дачных домов под Николаевом нашли тело 58-летнего хозяина.

Тело убитого дачника было направлено на проведение судебно-медицинской экспертизы. По ее результатам установили, что мужчину задушили.

Плицейские установили, что к совершению этого преступления причастен 44-летний житель соседнего района. Ранее он привлекался к уголовной ответственности за совершение тяжкого преступления. Подозреваемого задержали 8 апреля по месту жительства.

Установлено, что в тот фатальный день он пришел к дачному домику своей жертвы, чтобы ограбит. Хозяина он сначала избил, а потом задушил. Взяв ноутбук, мобильный телефон и другое имущество, он убежал, сообщили подробности в отделе коммуникации полиции Николаевской области. // Николаевские новости