Задокументовано виведення активів на підконтрольні російським олігархам компанії: одному із учасників «схеми» повідомлено підозру

За даними слідства, бенефіціарні власники групи компаній, до якої входить один із найпотужніших банків України, запровадили злочинну схему виведення коштів. Бенефіціарним власниками банку є російський олігарх та бізнесмени з міжнародного санкційного списку. Вони через підконтрольні українські і кіпрські компанії та фінустанову легалізували понад 1,1 млрд грн. В такий спосіб намагалися уникнути санкцій, запроваджених у зв’язку із повномасштабною агресією росії, та примусового вилучення об’єктів права власності рф і її резидентів.