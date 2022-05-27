Задокументовано виведення активів на підконтрольні російським олігархам компанії: одному із учасників «схеми» повідомлено підозру

За даними слідства, бенефіціарні власники групи компаній, до якої входить один із найпотужніших банків України, запровадили злочинну схему виведення коштів. Бенефіціарним власниками банку є російський олігарх та бізнесмени з міжнародного санкційного списку. Вони через підконтрольні українські і кіпрські компанії та фінустанову легалізували понад 1,1 млрд грн. В такий спосіб намагалися уникнути санкцій, запроваджених у зв’язку із повномасштабною агресією росії, та примусового вилучення об’єктів права власності рф і її резидентів.
На підставі отриманих доказів слідчі Бюро економічної безпеки повідомили про підозру одному із учасників оборудки. Йому інкримінують вчинення кримінальних правопорушень, передбачених кількома статтями Кримінального кодексу України:
— ч. 5 ст. 27 ч. 2 ст. 205-1 (пособництво у внесенні в документи, які відповідно до закону подаються для проведення державної реєстрації юридичної особи, завідомо неправдивих відомостей, а також умисне подання для проведення такої реєстрації документів, які містять завідомо неправдиві відомості, за попередньою змовою групою осіб);
— ч. 3 ст. 358 (підроблення офіційного документа, який видається, посвідчується підприємством, і який надає права або звільняє від обов’язків, з метою використання його підроблювачем чи іншою особою, за попередньою змовою групою осіб, повторно);
— ч. 2 ст. 200 (підроблення та використання документів на переказ та інших засобів доступу до банківських рахунків, вчинене повторно, за попередньою змовою групою осіб).
Крім того, з метою отримання доказів, що можуть мати значення для справи та дадуть можливість надалі притягнути винних до відповідальності, оперативники Департаменту стратегічних розслідувань Нацполіції спільно із співробітниками БЕБ та Офісу Генерального прокурора провели 55 санкціонованих обшуків у відділеннях банку та причетних до злочинної схеми осіб.
Раніше, в рамках кримінального провадження на активи кіпрських компаній – цінні папери, що знаходилися на рахунках банку на суму понад 12,4 млрд грн — були накладені арешти.
Заходи з викриття та документування протиправної діяльності проводяться у взаємодії з Держфінмоніторнингом, Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку, Державною податковою службою.