Загорнули труп в килим та вивезли в іншу область: на Чернігівщині розкрили вбивство мешканця Конотопа

Оперативники карного розшуку Головного управління Нацполіції в Чернігівській області спільно з колегами Ніжинського райвідділу поліції встановили особи всіх причетних до вбивства 45-річного чоловіка, тіло якого було знайдено на межі Чернігівської та Сумської областей. Ймовірного вбивцю поміщено до ізолятора тимчасового тримання.

Повідомлення про злочин надійшло до поліції удень 16 березня. Тоді громадяни сповістили, що поблизу пам’ятної стели на межі Чернігівської та Сумської областей виявлено згорнутий килим, ймовірно, із трупом всередині.

Направлені на місце події поліцейські зі слідчо-оперативної групи підтвердили страшну здогадку: в килим було загорнуто труп невідомого тяжко побитого чоловіка віком від 40 до 50 років, з ножовим пораненням у грудях. Також на місці події правоохоронці виявили та вилучили низку речових доказів, які у перспективі допоможуть встановити підозрюваних і викрити їх у вчиненні особливо тяжкого злочину.

До роботи з розкриття вбивства негайно взялися оперативники карного розшуку обласної поліції. До них приєдналися фахівці відділу кримінального аналізу ГУНП, інших оперативних та слідчих підрозділів. Найтривалішим етапом виявилося встановлення особи загиблого. Протягом п’яти діб цю задачу поліцейським вдалося розв’язати. Виявилося, потерпілий – 45-річний безробітний з Конотопа Сумської області, із законом не конфліктував, проте зловживав спиртними напоями.

Щойно поліцейські встановили особу покійного, далі події розвивалися стрімко. Вже за кілька годин оперативники з’ясували, як та з ким потерпілий провів останній день свого життя. Чоловік ще з трьома знайомими, також мешканцями Конотопа та району, відзначали день народження одного з них. У процесі святкування між двома гостями виник конфлікт. Чоловіки побилися. До бійки невдовзі приєднався третій гість, який і вдарив потерпілого ножем в область серця. Поранення виявилося смертельним.

Сподіваючись приховати сліди злочину та уникнути покарання, причетні до вбивства загорнули труп у великий килим і автівкою одного зі спільників вивезли на межу двох областей.

В процесі проведення слідчих дій поліцейські вилучили знаряддя злочину – ніж, автівку, якою вивозили труп, та низку інших речових доказів. Також виявлено та вилучено понад 120 набоїв до автоматичної зброї та артилерійський порох, які зберігав у своєму помешканні один з цих чоловіків.

Ймовірного вбивцю, 35-річного мешканця Конотопського району, поліцейські затримали в порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу України. Цей чоловік зізнався у скоєному, його спільники віком 42 та 47 років також надали правдиві свідчення.

Наразі тривають слідчі дії у кримінальному провадженні, відкритому слідчим Бахмацького відділення Ніжинського районного відділу поліції під процесуальним керівництвом Ніжинської окружної прокуратури за частиною 1 статті 115 Кримінального кодексу України (умисне вбивство). За такі діяння законом передбачено покарання у вигляді позбавлення волі на строк від семи до п’ятнадцяти років.

Сектор комунікації поліції Чернігівської області