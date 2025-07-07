Закупівля армійських ліжок зі збитками майже у ₴10 млн – судитимуть начальника КЕУ з Дніпра

Прокурори Дніпровської спеціалізованої прокуратури у сфері оборони Східного регіону скерували до суду обвинувальний акт стосовно начальника квартирно-експлуатаційного управління м. Дніпра, через службову недбалість якого державі завдано 9,7 мільйонів гривень збитків.

Посадовець обвинувачується в недбалому ставленні до служби, вчиненому в умовах воєнного стану (ч. 4 ст. 425 КК України). Зокрема через неналежне виконання службових обовʼязків не забезпечив належний контроль за ефективним використанням бюджетних коштів. Унаслідок цього армійські ліжка закупили за суттєво завищеними цінами на суму майже 10 млн грн.

За клопотанням прокурорів посадовця взято під варту з альтернативою внесення застави у розмірі 9,6 мільйонів гривень.

Досудове розслідування у кримінальному провадженні здійснювало Територіальне управління Державного бюро розслідувань, розташоване у м. Полтаві, за оперативного супроводу Управління СБУ в Дніпропетровській області.

Офіс Генерального прокурора