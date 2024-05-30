Проводить примусову мобілізацію на захопленій Луганщині ‒ судитимуть «військового комісара Свердловського району лнр»

Прокурори Луганської обласної прокуратури скерували до суду обвинувальний акт стосовно так званого «військового комісара лнр» за фактом вчинення умисних дій з метою зміни меж території та державного кордону України, участі у не передбаченому законом збройному формуванні та порушенні законів і звичаїв війни, вчинених за попередньою змовою групою осіб (ч. 2 ст. 110, ч. 2 ст. 260, ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 438 КК України).

Розслідуванням встановлено, що мешканка Довжанська (раніше Свердловськ) після захоплення окремих територій Луганської області почала підтримувати ворога.

Навесні 2015 року окупанти призначили її «начальником відділення планування, підготовки і обліку мобілізаційних ресурсів відділу військового комісаріату по м. Краснодон лнр».

Пізніше, влітку 2023 року, фігурантка обійняла посаду «військового комісара Свердловського району лнр».

Дотепер обвинувачена за попередньою змовою з іншими посадовцями окупаційної адміністрації здійснює насильницьку мобілізацію цивільних осіб, які проживають на захопленій території Луганщини, та змушує служити в лавах «народної міліції лнр» на боці ворожих військ рф.

Її дії порушують норми Женевської конвенції «Про захист цивільного населення під час війни» 1949 року та є воєнним злочином, а також конституційні права та свободи громадян України.

Наразі вона перебуває на території псевдореспубліки та оголошена в розшук.

Спеціальне досудове розслідування здійснювали слідчі ГУ СБУ в Донецькій та Луганській областях.

Примітка: відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.

Пресслужба Луганської обласної прокуратури