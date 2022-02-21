Жителю Харківщини повідомили про підозру у вчиненні домашнього насильства

35-річний мешканець Вовчанська умисно вчиняв психологічне насильство стосовно своєї матері – ображав, принижував жінку, погрожував їй фізичною розправою.

64-річна потерпіла протягом тривалого часу зверталася із заявами до поліції. Дільничний офіцер поліції проводив роз’яснювальні бесіди з правопорушником про неприпустимість вчинення таких дій, неодноразово складав стосовно нього адміністративні протоколи. Чоловік не змінив своєї поведінки і продовжував поводити себе агресивно та ображати матір.

У зв’язку з цим слідчим відділу поліції №1 Чугуївського райуправління поліції було відкрито кримінальне провадження за ст. 126-1 (домашнє насильство) Кримінального кодексу України. На даний час правопорушнику повідомлено про підозру у скоєнні злочину. Відповідно до санкції статті йому загрожує до 2 років позбавлення волі.

Відділ комунікації поліції Харківської області