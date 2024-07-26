Закупівля автомобільних шин зі збитком понад ₴800 тис. – повідомлено про підозру посадовцю Укртрансбезпеки

Протиправну діяльність фігуранта викрили слідчі Шевченківського управління поліції спільно зі співробітниками СБУ та за процесуального керівництва Шевченківської окружної прокуратури.

Як встановило слідство, минулого року Державна служба України з безпеки на транспорті оприлюднила тендери на закупівлю автомобільних шин на потреби територіальних підрозділів. Відповідальним за процедуру тендерних закупівель був 44-річний службовець, який, діючи в інтересах сторонніх осіб, безпідставно відхилив більш економічно вигідні пропозиції учасників торгів.

Таким чином, переможцем було визнано учасника, пропозиція якого не відповідала принципам максимальної економії бюджетних коштів та була суттєво завищена. На підставі вказаного рішення та укладеного договору Державній службі України з безпеки на транспорті були поставлені автомобільні шини зі збитком на суму понад 800 тисяч гривень.

Відтак, слідчі повідомили посадовцю про підозру за ч. 2 ст. 364 Кримінального кодексу України – зловживання владою або службовим становищем, що спричинило тяжкі наслідки. Санкція інкримінуємої статті передбачає позбавлення волі на строк до шести років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років.

Відділ комунікації поліції Києва