Закупівля безкоштовних електронних підручників зі збитками у ₴16 млн. – викрито експосадовця Миколаївської ОДА та директора КП

За процесуального керівництва Окружної прокуратури міста Миколаєва повідомлено про підозру ексдиректору Департаменту освіти і науки Миколаївської облдержадміністрації та директору комунального підприємства «Центр фінансово-статистичного моніторингу, матеріально-технічного та інформаційного забезпечення освітніх закладів» за фактом службової недбалості, що спричинила тяжкі наслідки (ч. 2 ст. 367 КК України).

За даними слідства, упродовж 2017-2019 років підозрювані уклали угоди з керівником приватної установи на отримання за бюджетні кошти послуг з доступу до платформи cepвісів електронної школи та використання підручників і навчально-методичних посібників у електронному вигляді для учнів загальноосвітніх навчальних закладів Миколаївської області.

Придбані послуги не відповідали технічним вимогам, однак посадові особи не здійснили контроль за виконанням угод. А більшість навчальних закладів області взагалі не використовувала ці електронні сервіси через їхню невідповідність навчальній програмі.

При цьому закуплені посадовцями електронні підручники та посібники є безоплатно доступними в Єдиній державній електронній базі з питань освіти. У результаті протиправних дій бюджету області завдано збитків в сумі майже 16 млн грн.

Вирішується питання про обрання підозрюваним запобіжних заходів та накладення арешту на їх майно.

Також вирішується питання про повідомлення про підозру керівнику приватної установи за фактом заволодіння майном в особливо великих розмірах (ч. 5 ст. 191 КК України).

Заходи з документування та викриття протиправних дій проводилися слідчими Нацполіції в області за оперативного супроводу Департаменту стратегічних розслідувань Нацполіції України.

Офіс Генпрокурора