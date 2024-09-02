Закупівля шин у постачальника з найвищими цінами зі збитками у понад ₴800 тис. – судитимуть держслужбовця

Шевченківська окружна прокуратура міста Києва скерувала до суду обвинувальний акт відносно посадовця одного з управлінь Державної служби України з безпеки на транспорті за обвинуваченням у зловживанні службовим становищем під час закупівлі автомобільних шин (ч. 2 ст. 364 КК України).

За матеріалами слідства, обвинувачений відповідав за здійснення публічних закупівель для потреб Державної служби України з безпеки на транспорті та її територіальних підрозділів та безпідставно відхилив вигідніші пропозиції учасників торгів, вимагаючи від них сертифікати на шини, які не мав вимагати.

За результатами проведеної закупівлі Державній службі України з безпеки на транспорті завдано збитки на суму понад 800 тис. гривень.

Наразі обвинувальний акт скеровано до суду для розгляду по суті.

Санкція статті передбачає позбавлення волі на строк до шести років з позбавленням права обіймати певні посади.

Київська міська прокуратура