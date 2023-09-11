Закупка овочерізок по завищеній вартості – начальницю відділу Управління освіти Дніпровської РДА відсторонено від посади

У понеділок, 11 вересня 2023 року, Голосіївський районний суд м. Києва розглянув клопотання прокурорів Київської міської прокуратури про обрання запобіжного заходу та відсторонення від посади начальниці відділу Управління освіти Дніпровської РДА, підозрюваній у розтраті бюджетних коштів.

Суд задовольнив обидва клопотання, застосував до підозрюваної запобіжний захід у вигляді нічного домашнього арешту строком на два місяці та відсторонив її від посади на такий саме строк.

Крім того, на вказану особу покладено ряд процесуальних обов’язків, а саме прибувати за кожною вимогою до слідчого, прокурора чи суду; не відлучатися із населеного пункту, в якому вона проживає, без дозволу слідчого; повідомляти слідчому, прокурору або суду про зміну місця свого проживання; утримуватися від спілкування з працівниками фірми-постачальника; здати на зберігання документи, що дають право виїзду за кордон.

Нагадаємо, начальницю відділу Управління освіти Дніпровської РДА підозрюють у розтраті бюджетних коштів при закупівлі овочерізок для закладів громадського харчування в укриттях. Сума збитків становить близько 460 тис. грн.

Дії посадовиці кваліфіковано за ч. 4 ст. 191 КК України.

Досудове розслідування у кримінальному провадженні триває.

Пресслужба Київської міської прокуратури