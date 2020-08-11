НАБУ объявило в розыск судей Окружного админсуда и двух экс-членов ВККС

Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) объявило в розыск подозреваемых, которые действуя в пределах преступной организации во главе с главой Окружного административного суда г. Киева, намеревались захватить государственную власть путем установления контроля над Высшей квалификационной комиссией судей Украины, Высшим советом правосудия и созданием искусственных препятствий в их работе.

«Речь идет о главе Окружного административного суда г Киева, заместителе главы ОАСК, трех судей этого же суда и двух экс-членов ВККС. Прибегнуть к таким действиям следствие вынуждено из-за систематического неявки этих подозреваемых на вызовы детективов НАБУ для допросов (нарушение обязанностей, предусмотренных ст.42 УПК Украины) и неустановления их местонахождения», — сообщает пресс-служба НАБУ на странице в Фейсбуке. // Интерфакс-Украина