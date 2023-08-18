Замах на замглави ДПСУ: є підозра, що Сокура «замовили»

Спроба нападу на чиновника сталася вчора в Києві. Виконавці замаху підстерігали Євгена Сокура з бітами, вказала поліція.

Поліція розкрила деталі нападу на замголови Державної податкової служби Євгена Сокура, що стався вчора в Києві.

Так, за інформацією т.в.о. голови Нацполіції України Івана Вигівського, правоохоронці затримали двох чоловіків, які готували напад на високопосадовця податкової служби України.

“Поліцейські змогли попередити напад саме в той момент, коли підозрювані з підготовленими бітами вже направлялись у бік під’їзду, з якого повинен був вийти потерпілий. Інформацію про готування цього злочину з метою нанесення тілесних ушкоджень оперативники отримали заздалегідь. І таким чином фактично врятовано життя посадовця”, – сказав Вигівський.

За його словами, крім біт при собі нападники мали фото 30-річної потенційної жертви та його автомобіля.

“Це вказує на замовний характер злочину”, – зазначив очільник Нацполіції.

Він повідомив, що зловмисниками виявились раніше судимі 27-ми та 31-річний громадяни. Вони мешканці одного з регіонів, не кияни. Одразу після вчинення злочину вони затримані у порядку ст. 208 КПК України.

“Слідчі з’ясовують особу замовника цього нападу”, – зауважив Вигівський.

Досудове розслідування порушене за ч. 1 ст. 14; ч. 2 ст. 121 Кримінального кодексу України – готування до злочину, нанесення тяжких тілесних ушкоджень групою осіб або вчинене на замовлення. Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі до 10 років. // УНІАН