Запобігання виведенню коштів до РФ: арештоване майно та корпоративні права підприємства на ₴36 млн.

Бенефіціарним власником фабрики, що знаходиться на території Кіровоградської області, є громадяни держави-агресора.

Оперативники управління стратегічних розслідувань в Кіровоградській області та слідчі обласної поліції продовжують проводити заходи задля запобігання виведенню до рф коштів, які можуть використовуватися для фінансування окупаційної армії та інших незаконних військових збройних формувань.

З метою унеможливлення відчуження майна у зв’язку із запровадженим санкціями та виведення коштів за межі України, у межах кримінального провадження за процесуального керівництва Кіровоградської обласної прокуратури на майно та корпоративні права фабрики вартістю майже 36 млн грн було накладено арешт. Дане підприємство здійснює виготовлення офісного устаткування, стрічок діаграмних, газетного паперу, паперу ручного виготовлення та інший не крейдований папір або карток для графічних цілей, а її кінцевим власником є громадяни рф.

Триває досудове розслідування.

Раніше було накладено арешт на майно та корпоративні права підприємства, яке займається видобуванням корисних копалин на території Кіровоградської області та власниками якого є російські бізнесмени, суму майже 30 млн грн.

Департамент стратегічних розслідувань

Національної поліції України