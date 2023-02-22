Заради розваги підпалив людину – на Черкащині молодику повідомлено про підозру

За процесуального керівництва прокурорів Тальнівського відділу Звенигородської окружної прокуратури повідомлено про підозру 19-річному жителю с. Кобринова Гребля, що на Звенигородщині, за фактом вчинення хуліганства (ч. 4 ст. 296 КК України).

За даними слідства молодик заради розваги, нехтуючи установленими в суспільстві моральними принципами та нормами поведінки, скориставшись уразливим станом потерпілого, облив верхній одяг 43-річного чоловіка горючою речовиною, після чого підпалив потерпілого. Хизуючись вчиненим, сказав товаришу фільмувати зазначені дії на мобільний пристрій та виклав відео на загал в мережу Інтернет.

У результаті хуліганських дій підозрюваного потерпілий отримав тілесні ушкодження у вигляді термічних опіків, які належать до категорії легких тілесних ушкоджень, що спричинили короткочасний розлад здоров’я.

Довідково: санкція ч. 4 ст. 296 КК України передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк від трьох до семи років.

Примітка: відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.

Пресслужба Черкаської обласної прокуратури