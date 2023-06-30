Засновника мережі ломбардів судитимуть за фінансування тероризму

За процесуального керівництва Київської міської прокуратури завершено досудове розслідування та скеровано до суду обвинувальний акт відносно громадянина України – засновника мережі ломбардів, за фактом фінансування тероризму, тобто здійснення дій, вчинених з метою фінансового забезпечення терористичної організації, вчинених організованою групою (ч. 3 ст. 258-5 КК України).

За даними слідства, підозрюваний упродовж 2014-2018 років налагодив на території тимчасово окупованої Донецької області діяльність мережі ломбардів, у яких громадянам надавалися мікрокредити під заставу майна, а також надавалися послуги з купівлі-продажу «лома» ювелірних та інших виробів з дорогоцінних металів.

Функціонування цих закладів забезпечувалося організованою групою, до складу якої входили, у тому числі, громадяни російської федерації. Сам підозрюваний, перебуваючи на підконтрольній Україні території, фактично продовжував контролювати їх діяльність.

Отримуючи дохід від діяльності ломбардів, упродовж 2015-2018 років підприємець сплачував «податки» та «збори» до так званого «бюджету «ДНР», з якого фінансуються незаконно створені органи влади, силові структури та збройні формування.

Загальна сума незаконно перерахованих коштів становить понад 10,2 млн грн.

Під час обшуку у підозрюваного виявили понад 1,7 кг золота та грошові кошти у російських рублях.

Досудове розслідування здійснювалося слідчими територіального управління ДБР, розташованого у м. Києві за оперативного супроводу УСР в м. Києві ДСР Нацполіції України.

Київська міська прокуратура