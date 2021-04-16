Застреленный в Николаеве фигурант дела о наркоторговле должен был находиться под домашним арестом

Мужчина, которого ночью расстреляли во дворе дома в центре Николаева, был фигурантом дела о наркоторговле и по решению суда должен был находиться под круглосуточным домашним арестом.

Об этом в комментарии журналистам «ТСН» сказал председатель Заводского суда Николаева Сергей Щербина.

В деле он фигурировал как организатор наркосети: по данным следствия, вместе с двумя подельниками изготавливал и сбывал амфетамины. Месяц назад вышел из СИЗО — ему была изменена мера пресечения на пребывание под круглосуточным домашним арестом.

— Они группой из трех человек изготавливали психотропные вещества. Им избрали (мерой пресечения, — прим. ред.) домашний арест… Если бы он соблюдал его и находился дома, то, наверное, этого бы не случилось, — рассказал Щербина.

Напомним, убийство произошло в ночь на 16 апреля во дворе дома № 69 по ул. Декабристов. Мужчина, который должен был находиться под круглосуточным домашним арестом, приехал домой на автомобиле BMW, припарковался прямо возле подъезда. По всей видимости, он заметил киллера, потому что начал убегать. Убийца настиг его возле соседнего подъезда и произвел несколько выстрелов в спину.

На звук выстрелов на улицу выбежали жители дома, в том числе и жена убитого. Они вызвали полицию и «скорую». Помощь медиков не понадобилась — мужчина был мертв.

Убитым является 39-летний Тимур Ш., проживавший в этом доме. // Новости N