Застрелив сплячого товариша: прокуратура відстояла в апеляції вирок вбивці

Прокурори Львівської обласної прокуратури домоглися залишення без змін вирок щодо 42-річного мешканця Стрийщини, яким його засуджено до 12 років позбавлення волі за вчинення умисного вбивства, замаху на вбивство та опору працівнику поліції (ч. 1 ст. 115, ч. 3 ст. 15, п. 9 ч. 2 ст. 115, ч. 1, 2 ст. 263, ч. 1 ст. 345 КК України).

У суді прокурори довели, що обвинувачений, перебуваючи у стані алкогольного сп’яніння, вночі прийшов до будинку свого товариша та застрелив його сплячим із саморобного металевого пристрою. Окрім цього, з метою приховати злочин нападник намагався вбити його сестру. Також, під час затримання обвинувачений чинив опір працівникам поліції, розмахуючи ножем.

Вироком Стрийського міськрайонного суду в квітні поточного року обвинуваченого визнано винним та призначено покарання у вигляді 12 років позбавлення волі. Втім, не погодившись із таким рішенням, сторона захисту подала апеляційну скаргу.

В липні 2022 року заслухавши доводи прокуратури, Львівський апеляційний суд залишив вирок суду першої інстанції без змін.

Відділ інформаційної політики Львівської обласної прокуратури