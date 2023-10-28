Заступника глави Нацполіції Тишлека відсторонили після журналістського розслідування

Заступника глави Нацполіції Дмитра Тишлека на час розслідування ситуації з нібито російським паспортом його дружини та його зв’язків з РФ відсторонили від виконання службових обовʼязків.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву міністра внутрішніх справ України Ігоря Клименка.

Згідно з розслідуванням журналістів видання Bihus.Info, дружина заступника голови Нацполіції Тишлека станом на літо 2023 року досі не позбулася російського паспорта, а сам він нібито користується нерухомістю та автомобілем родини партнера ватажка ростовського кримінального угрупування.

Водночас Тишлек заявив, що факти із його біографії “були викривлені”, та ініціював розслідуваннящодо самого себе в ДБР.

Реакція МВС

За даними Клименка, Тишлек після опублікованого журналістського розслідування дійсно публічно звернувся із заявою до ДБР, щоб правоохоронці перевірили оприлюднену інформацію.

“Кримінальне провадження вже триває. Я особисто з нетерпінням очікую результатів. І суспільство теж має почути відповіді на питання. Бо сумніви у вірності державі та присязі – неприпустимі. Особливо в час війни”, – підкреслив глава міністерства.

Клименко запевнив, що якщо озвучені в медіа факти підтвердяться, то стосовно Тишлека будуть прийняті невідкладні та жорсткі управлінські рішення.

“А до отримання висновків слідства він буде відсторонений від виконання службових обовʼязків”, – повідомив міністр.