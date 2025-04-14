Засуджено квартиранта, який зарізав орендодавця в Одесі

Під час застілля нетверезий квартирант завдав орендодавцю смертельні ножові поранення і втік до столиці. За скоєне правопорушник проведе за ґратами дев’ять років.

Нагадаємо: подія сталась у березні минулого року у квартирі 63-річного одесита на вулиці Бреуса. Чоловік перестав відповідати на телефонні дзвінки знайомих, через що вони звернулись по допомогу в поліцію. Під час відпрацювання повідомлення правоохоронці виявили містяна у власній оселі без ознак життя.

В ході першочергових слідчо-розшукових заходів поліцейські встановили, що до загибелі одесита причетний 53-річний житель іншої області, який декілька тижнів орендував у нього кімнату.

Під час досудового розслідування слідчі з’ясували, що за день до виявлення небіжчика, під час хмільних посиденьок між чоловіками через розбіжності у поглядах на життя виник конфлікт, у розпал якого квартирант наніс власнику оселі ножові поранення в груди та спину. Після скоєного зловмисник залишив постраждалого та втік до Києва, де невдовзі був затриманий поліцейськими у процесуальному порядку.

Криміналісти слідчого управління ГУНП в Одеській області за допомогою мобільної ДНК-лабораторії дослідили біологічні сліди, вилучені під час першочергових слідчих дій, та біологічні зразки потерпілого й затриманого. Результати даного дослідження підтвердили причетність останнього до злочину. Згідно з висновками судово-медичної експертизи, причиною смерті одесита стали завдані йому проникаючі колото-різані рани грудної клітки з ушкодженням легень та крововилив у плевральні порожнини.

Як повідомив начальник відділу поліції № 1 Одеського районного управління поліції № 1 Микола Кульчицький, за клопотанням поліцейських зловмисника було поміщено під варту. Зібравши достатньо доказів, слідчі висунули йому обвинувачення в умисному вбивстві і скерували до суду обвинувальний акт за ч. 1 ст. 115 Кримінального кодексу України.

Дослідивши матеріали провадження та докази, які надали правоохоронці, суд визнав обвинуваченого винним в умисному вбивстві орендодавця та призначив покарання у вигляді девʼяти років позбавлення волі. Свою вину останній визнав і щиро розкаявся у скоєному.

Одеське районне управління поліції № 1