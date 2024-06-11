Засуджено одесита, який серед дня відібрав гроші та документи у незнайомця

Неодноразово судимий за майнові злочини чоловік проведе за ґратами сім років.

Нагадаємо: у квітні поточного року на одній із вулиць у Київському районі зловмисник побачив перехожого з телефоном в руках, підійшов ближче і попросив закурити. А під час розмови спробував вирвати мобільник з рук чоловіка. Між ними виникла штовханина, в ході якої нападник помітив у кишені потерпілого гроші та вирвав їх замість гаджета, яким спокусився на початку. Серед 2350 гривень, з якими грабіжник втік, були й документи.

49-річний потерпілий звернувся по допомогу до поліції, і менш ніж за дві години оперативники територіального підрозділу поліції встановили та розшукали правопорушника. Ним виявився 36-річний неодноразово судимий за грабежі, крадіжки та шахрайство чоловік. У скоєному він зізнався.

Слідчі вилучили і повернули власнику документи та частину грошей, яку зловмисник не встиг витратити.

«Під час досудового розслідування ми зібрали достатню кількість доказів і під процесуальним керівництвом Київської окружної прокуратури міста Одеси висунули фігуранту обвинувачення у відкритому викраденні чужого майна, тобто грабежі, вчиненому повторно, в умовах воєнного стану, що передбачено ч. 4 ст. 186 Кримінального кодексу України. Обвинувальний акт ми скерували до суду, який дослідив надані нами докази, визнав чоловіка винним та призначив йому покарання у вигляді семи років позбавлення волі. У судовій залі засуджений свою вину визнав», – повідомила старша слідча територіального підрозділу поліції Катерина Боратинська.

Одеське районне управління поліції № 1