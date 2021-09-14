Зухвалий злочин, вчинений стосовно 16-річної дівчини, – судитимуть трьох осіб
Глобинською окружною прокуратурою до Козельщинського районного суду Полтавської області для розгляду по суті направлено обвинувальний акт стосовно неповнолітнього жителя Кременчуцького району, якому інкримінують зґвалтування, вчинене щодо неповнолітньої (ч. 3 ст. 152 КК України), а також юнака і дівчини з м. Горішні Плавні, яких обвинувачують у неповідомленні про небезпечний для життя стан дитини належним установам чи особам, що спричинило смерть потерпілої (ч. 3 ст. 136 КК України).
Окрім цього, юнак обвинувачується у втягненні неповнолітнього у протиправну діяльність та підбуренні неповнолітнього до вчинення дій сексуального характеру (ч. 1 ст. 304, ч. 4 ст. 27, ч. 3 ст. 152 КК України).
За даними слідства, 29 квітня цього року 16-річна дівчина відпочивала разом зі знайомими у с. Бреусівка Кременчуцького району. Скориставшись безпорадним станом неповнолітньої, викликаним алкогольним сп’янінням, потерпілу було зґвалтовано та у подальшому вивезено за село, де її тіло уранці наступного дня на узбіччі дороги виявили перехожі та повідомили правоохоронців.
Наразі двоє підозрюваних перебувають під вартою, дівчині обрано запобіжний захід у виді домашнього арешту у нічний час, а саме: з 22.00 до 5.00 години.
Досудове розслідування у кримінальному провадженні здійснювалося відділом поліції № 2 Кременчуцького районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Полтавській області.
Пресслужба Полтавської обласної прокуратуриTweet