Засуджено телефонного шахрая, який ошукав жінку на суму понад 33 тис. доларів

За публічного обвинувачення прокурорів Жмеринської окружної прокуратури Вінницької області засуджено 37-річного жителя смт. Піщанки за шахрайство, вчинене в особливо великих розмірах (ч. 4 ст. 190 КК України (в редакції від 30.12.2020).

Вироком Шаргородського районного суду Вінницької області йому призначено покарання – 8 років позбавлення волі.

Прокурор у суді довів, що в червні 2022 року, раніше судимий чоловік з метою особистого збагачення розробив план заволодіння чужим майном шляхом обману. Зловмисник зателефонував до потерпілої, сказав, що він її син, вчинив смертельну ДТП. Чоловік попросив пенсіонерку про грошову допомогу аби уникнути кримінальної відповідальності за злочин.

На виконання такої домовленості 76-річна жінка винесла із власного домоволодіння 33 тис. доларів США та 500 євро. Залишивши їх в обумовленому місці, повернулась додому, зателефонувала сину та зрозуміла, що її ошукали.

Досудове розслідування у кримінальному провадженні здійснювалося слідчим відділенням відділення поліції № 2 Жмеринського районного відділу поліції ГУНП у Вінницькій області.

Наразі вирок не набрав законної сили.

Пресслужба Вінницької обласної прокуратури