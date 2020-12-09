Засуджено учасницю організації псевдореферендуму луганських сепаратистів

За підтримання публічного обвинувачення прокурорами управління нагляду у кримінальних провадженнях щодо злочинів, вчинених на

тимчасово окупованих територіях у Луганській області та в умовах збройного конфлікту, Луганської обласної прокуратури засуджено мешканку Станично-Луганського району за посягання на територіальну цілісність і

недоторканність України (ч. 2 ст. 110 КК України).

Стороною обвинувачення доведено, що жінка взяла активну участь у роботі «дільничної виборчої комісії» під час проведення у травні 2014 року незаконного референдуму з питання державної самостійності так званої «Луганської народної республіки». «Дільниця» розміщувалася у приміщенні сільського будинку культури у селі Велика Чернігівка Станично-Луганського району.

Вказана особа, як «член комісії», записувала паспортні дані, видавала «бюлетені» для голосування та взяла участь у підрахунку голосів.

Після завершення «референдуму» та підрахунку «бюлетенів» результати голосування передали до «центральної виборчої комісії» окупаційної адміністрації Російської Федерації для проголошення самостійності «ЛНР».

Біловодський районний суд Луганської області визнав обвинувачену винною у вчиненні кримінального правопорушення та, враховуючи визнання своєї вини, сприяння розкриттю злочину й викриття інших співучасників, призначив їй покарання у вигляді 5 років позбавлення волі зі звільненням від відбування покарання з іспитовим строком.

Пресслужба Луганської обласної прокуратури